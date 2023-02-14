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الإمارات

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة فنية لـ«الصحة العرب»

عيسى المنصوري خلال الاجتماع (وام)
15 فبراير 2023 02:45

القاهرة (وام)

تشارك الإمارات في الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب التي تستمر لمدة يومين، للتحضير لأعمال الدورة العادية الـ 58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، المقرر انعقادهما بالجزائر يومي 13 و14 مارس المقبل، والذي يتضمن العديد من القضايا المهمة، في مقدمتها مناقشة إنشاء الوكالة العربية للدواء والمركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية.
يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الدكتور عيسى أحمد المنصوري مدير مكتب وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مدير مكتب العلاقات الصحية الدولية.
وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب تعد من أهم لجان مجلس وزراء الصحة العرب التي تعمل على إعداد وتحضير ودراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال دورات مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وكذلك تقدم التوصيات الهامة التي تستند إليها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب في إعداد مشاريع قرارات هذه الدورات. وقالت: إن الاجتماع معروض عليه البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب، وتتضمن عدداً من المواضيع الصحية الهامة، في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة ما توصلت إليه اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

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القمة العربية التنموية
أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن من بين الموضوعات المطروحة التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو 2023، وكذلك إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربية، ومتابعة جهود المراكز والهيئات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، وهي المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم. كما يناقش الاجتماع تقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي.

الإمارات
وزراء الصحة العرب
مجلس وزراء الصحة العرب
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