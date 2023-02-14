رئيس الأمن السيبراني: التحول الرقمي الآمن يعزز الجاهزية

دبي (وام)

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن القمة العالمية للحكومات 2023 تستشرف مستقبل الأمن السيبراني، ودوره في ضمان التحول الرقمي الآمن لحكومات المستقبل حول العالم. وقال «إن الأمن السيبراني يشكل الأساس المكون والمقوم لعملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات». وأضاف أن القمة العالمية للحكومات 2023 تشهد عرض تجربة الإمارات الرائدة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن لكونها قدمت نموذجاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال الاستراتيجي، حيث تقدمت دولة الإمارات من المركز الـ 47 إلى المركز الـ 5 عالمياً والوصول بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى المركز الأول عالمياً ضمن مؤشرات الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن تجربة الإمارات في مجال الأمن السيبراني قامت على محاور أساسية عدة، منها السياسات والإجراءات والقوانين التي تم تشريعها بطريقة مرنة تتواكب مع التحول الرقمي، إضافة إلى عقد الشراكات الدولية الفاعلة لتعزيز نطاق الأمن السيبراني عبر الحدود الفضائية حول العالم. وقال إن الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل حكومات العالم، ولا بد من مواكبة منظومة الأمن السيبراني للتطور العالمي لكونه يعتمد على البيانات الدقيقة، ومن هنا تأتي أهمية تأمين وتكاملية هذه البيانات.