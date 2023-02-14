الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الأمن السيبراني: التحول الرقمي الآمن يعزز الجاهزية

رئيس الأمن السيبراني: التحول الرقمي الآمن يعزز الجاهزية
15 فبراير 2023 02:55

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات منصة لصناعة المستقبل والاحتفاء بالابتكار
محمد بن راشد يبحث العلاقات مع رئيسة الحكومة التونسية

 أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن القمة العالمية للحكومات 2023 تستشرف مستقبل الأمن السيبراني، ودوره في ضمان التحول الرقمي الآمن لحكومات المستقبل حول العالم. وقال «إن الأمن السيبراني يشكل الأساس المكون والمقوم لعملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات». وأضاف أن القمة العالمية للحكومات 2023 تشهد عرض تجربة الإمارات الرائدة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي الآمن لكونها قدمت نموذجاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال الاستراتيجي، حيث تقدمت دولة الإمارات من المركز الـ 47 إلى المركز الـ 5 عالمياً والوصول بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى المركز الأول عالمياً ضمن مؤشرات الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن تجربة الإمارات في مجال الأمن السيبراني قامت على محاور أساسية عدة، منها السياسات والإجراءات والقوانين التي تم تشريعها بطريقة مرنة تتواكب مع التحول الرقمي، إضافة إلى عقد الشراكات الدولية الفاعلة لتعزيز نطاق الأمن السيبراني عبر الحدود الفضائية حول العالم. وقال إن الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل حكومات العالم، ولا بد من مواكبة منظومة الأمن السيبراني للتطور العالمي لكونه يعتمد على البيانات الدقيقة، ومن هنا تأتي أهمية تأمين وتكاملية هذه البيانات. 

الأمن السيبراني
التحول الرقمي
محمد الكويتي
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©