«زايد العليا» تنظم منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لها بمنطقة الظفرة على مدى يومين، عبر الاتصال المرئي عن بُعد، منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم 2023 الذي يُعنى باضطرابات طيف التوحد، وذلك بمشاركة مدربين معتمدين من خارج الدولة، ودعماً لتطوير الجانب العلمي لكوادرها الوظيفية، وتوعية وتثقيف الأسر التي تحتضن طفلاً من مصابي التوحد.

وقالت ريم المزروعي، مدير مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل: «تحرص إمارة أبوظبي على توفير حياة كريمة لشرائح المجتمع كافة، ولاسيما أصحاب الهمم ومنهم ذوو اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتقديراً لأسرهم لسعيهم إلى دفعهم نحو العطاء، ومؤسسة زايد العليا من منطلق مسؤوليتها نحو مختلف فئات أصحاب الهمم في خدمتهم ورعايتهم، تعمل على زيادة الوعي بين الأسر التي لديها طفل توحدي حول اضطرابات التوحد وأعراضه، وتعزيز دور التوحديين والسعي نحو دمجهم وتمكينهم في المجتمع».