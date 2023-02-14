الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«زايد العليا» تنظم منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم

متحدثون خلال افتتاح أعمال المنتدى (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لها بمنطقة الظفرة على مدى يومين، عبر الاتصال المرئي عن بُعد، منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم 2023 الذي يُعنى باضطرابات طيف التوحد، وذلك بمشاركة مدربين معتمدين من خارج الدولة، ودعماً لتطوير الجانب العلمي لكوادرها الوظيفية، وتوعية وتثقيف الأسر التي تحتضن طفلاً من مصابي التوحد.
وقالت ريم المزروعي، مدير مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل: «تحرص إمارة أبوظبي على توفير حياة كريمة لشرائح المجتمع كافة، ولاسيما أصحاب الهمم ومنهم ذوو اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتقديراً لأسرهم لسعيهم إلى دفعهم نحو العطاء، ومؤسسة زايد العليا من منطلق مسؤوليتها نحو مختلف فئات أصحاب الهمم في خدمتهم ورعايتهم، تعمل على زيادة الوعي بين الأسر التي لديها طفل توحدي حول اضطرابات التوحد وأعراضه، وتعزيز دور التوحديين والسعي نحو دمجهم وتمكينهم في المجتمع».

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©