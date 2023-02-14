«المعاشات» تشارك في ورش التدريب والتأهيل بالرياض

الرياض (وام)

يشارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في فعاليات الورش التدريبية التي دعت لها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن مبادرة التأهيل والتدريب التي أطلقتها اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعاتها الأخيرة المنعقدة في مملكة البحرين ودولة الكويت.

يضم وفد الهيئة المشارك في الورش - التي تُقام في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 16 فبراير الجاري - كلاً من محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات، وهند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة، وعبد الله محمد باقر الباحث القانوني بإدارة الشؤون القانونية.