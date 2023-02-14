سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة في دبي، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق. وبحث سموه والضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة خاصة إقليم كردستان العراق، ودور القمة العالمية للحكومات التي تعقد سنوياً في دبي في تعزيز تبادل الخبرات ونقل المعارف بين دول العالم، ودعم قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها. حضر اللقاء معالي ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان، وعدد من المسؤولين بدولة الإمارات.