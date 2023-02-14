شرطة أبوظبي تؤكد استدامة التميز والريادة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، معرضاً لأهم الابتكارات الشرطية التي تم تطبيقها من خلال منتسبيها المبتكرين في مبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، و«ملتقى الابتكار الشرطي الثالث»، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، وبمشاركة عدد من الشركاء، بما يعزز الشراكة في مجال الابتكار.

وقال المقدم الدكتور مصعب عمير الشرياني، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في شرطة أبوظبي: «يجسد الملتقى الأهداف الحكومية وحرصها على ترسيخ الريادة والابتكار كركيزة أساسية لصناعة المستقبل، وقيمة مؤسسية أصيلة تعد سمة واضحة للمجتمع الإماراتي، من خلال مبادرات ومشاريع ابتكارية تحولية طموحة تسعى إلى استدامة مسيرة التميز والريادة، من خلال منظومة متقدمة للابتكار تدعم الموهوبين والمبتكرين من الفئات المعنية كافة، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة». واستعرض الرائد محمد جاسم الحوسني، رئيس قسم الابتكار بإدارة الابتكار واستشراف المستقبل، منظومة الابتكار المحدثة في شرطة أبوظبي والجهود المبذولة لتحفيز الابتكار وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل الشرطي.

وقدمت الدكتورة خلود الأدلبي وكل من طالبة الدكتوراه العنود المعمري، وطالب الماجستير حمدان سيف الشامسي من جامعة خليفة، أهم الابتكارات العلمية والعملية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الضباط والمبتكرين وفرق الابتكار من القطاعات الشرطية.

وتضمن المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الشرطية الأمنية التي تدعم تحقيق أهداف استراتيجية شرطة أبوظبي في ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل لإنجاز المهام الأمنية والشرطية.