سيف بن زايد يستقبل وزير الداخلية الفلبيني

دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معالي بنيامين أبالوس وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وبحث سموه مع الوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية.

كما تناول سموه والوزير الضيف الحديث حول القمة العالمية للحكومات، ودورها في تعزيز جهود الحكومات حول العالم في تنمية المجتمعات والازدهار والنماء.