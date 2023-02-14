194 ألف مستفيد من خدمات «مجتمعية شرطة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

بلغ عدد المستفيدين من خدمات إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، 194.156 مستفيداً، خلال العام المنصرم 2022. ويتوزع المستفيديون على: 87.655 مستفيداً من الحملات التوعوية (14 حملة) والمحاضرات وورش العمل (414 محاضرة وورشة عمل) و9149 مستفيداً من النشرات التوعوية (7 نشرات توعوية)، فيما استفاد من الفعاليات والأنشطة (182 فعالية ونشاطاً) نحو 106.501 مستفيد، وبلغ عدد الزيارات نحو 371 زيارة توزعت على: 178 زيارة للمجالس المحلية و106 زيارات للمدارس الخاصة والحكومية، و44 زيارة للمؤسسات الحكومية، و43 زيارة للجاليات، وشاركت في 34 مناسبة عالمية، وبلغ عدد التقارير المجتمعية التي تم التعامل معها نحو 640، وبلغ عدد التقارير المعلوماتية 3429.

وقال العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، إن الإدارة حريصة على تقديم التوعية اللازمة لجميع فئات المجتمع للوقاية من الجريمة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، وخلق شبكة تواصل رائدة مع جميع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة.

وأوضح أن خطة عمل الإدارة خلال العام 2023 سترتكز على تعزيز التوعية والوقاية من خلال تعزيز المفاهيم الإيجابية في المجتمع.