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الإمارات

عبد الله المري يشهد فيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

عبد الله المري والحضور خلال العرض (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور السفير سعود حسن علي النصف، القنصل العام لمملكة البحرين، وسفراء وقناصل دول عدة، ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة في شرطة دبي، وأعضاء الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية التخصصية المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وعدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية، العرض الأول لإطلاق فيلم «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، وذلك في سينما روكسي - دبي هيلز مول.
وتدور أحدث قصة الفيلم القصير حول كيفية تعامل الفريق التكتيكية التخصصية في شرطة دبي مع جريمة احتجاز رهينة وإنقاذها في الوقت والزمن المثالي، وذلك عبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العمل الشرطية، وطائرة بلاك هوك، والطائرات دون طيار، ودوريات التدخل السريع، إلى جانب فرق العمل التخصصية في المتابعة والمطاردة والمداهمة، بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، وبمشاركة من أول فريق نسائي تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة بشرطة دبي.
وأكد معالي الفريق المري أن إطلاق الفيلم يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023 التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم الاثنين المُقبل، من 20 إلى 24 فبراير.
وأشاد معاليه بجهود فرق العمل كافة المشاركة في إعداد وإنتاج وتصوير الفيلم بتفاصيله كافة، والحرفية العالية التي تضمنتها المشاهد من استخدام لأحدث تقنيات التصوير التي أظهرت مهارات الفرق التكتيكية التخصصية في تنفيذ عمليات المتابعة والمداهمة الميدانية.
وأكد باريش كانغوكتشي، المنتج التنفيذي، كاتب سيناريو الفيلم، أن الإعداد للفيلم من مشاهد وسيناريو وأماكن تصوير احتاج لفترة تحضير لمدة شهرين، فيما شارك في أداء عروضه 150 شخصاً.

عبد الله المري
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الإمارات
شرطة دبي
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
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