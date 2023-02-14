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سيف بن زايد يلتقي المستشار العام العالمي لشركة «تيك توك»

سيف بن زايد يلتقي المستشار العام العالمي لشركة «تيك توك»
15 فبراير 2023 02:54

دبي (وام)

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 المنعقدة في دبي، إيريك أندرسون المستشار العام العالمي لشركة «تيك توك» التابعة لشركة «بايتدانس» العالمية والمسؤول عن الشؤون القانونية العالمية والثقة والسلامة والملكية الفكرية، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وبحث سموه مع الضيف سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات التقنية، حيث جرى التأكيد على ضرورة العمل الدولي المشترك في سبيل تعزيز حماية التطبيقات الحديثة والتقنيات الرقمية.

سيف بن زايد
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
دبي
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