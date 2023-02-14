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الإمارات

فيصل البناي: الإمارات تعيش عصرها الذهبي في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة

فيصل البناي: الإمارات تعيش عصرها الذهبي في قطاع التكنولوجيا المتقدّمة
15 فبراير 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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 أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة، أن دولة الإمارات تعيش عصرها الذهبي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مشيداً بالدعم غير المحدود الذي تقدمه دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير هذا القطاع لتصبح دولة الإمارات عاصمة للتكنولوجيا ومقراً جاذباً للمهارات الرقمية.
وأوضح فيصل البناي، خلال جلسة رئيسية بعنوان «نحو مستقبل يقوده الاقتصاد المبتكر» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، أنّ دولة الإمارات تمتلك كلّ مقوّمات تحقيق التقدّم في المنظومة التكنولوجية، كما تتمتع بالمرونة والانفتاح على مختلف الشراكات، مشيراً إلى أن العوامل أسهمت بشكل نوعيّ في عمل المجلس مع أكثر من 70 شريكاً استراتيجياً و50 جامعة، ما أسفر عن بناء واحد من أقوى الفرق يضم نخبة من الباحثين المحليين والعالميّين.
وتابع: إن دولة الإمارات دائماً ما تنجح في كسب رهان تحويل التحديات إلى فرص استثنائية، مشيراً إلى أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً منذ تأسيسه بالكفاءات الوطنية وجذب للمواهب الفذة والاستثنائية.
وقال فيصل البناي إن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة يضم 750 باحثاً من 170 دولة، مشيراً إلى أنّ المرأة الإماراتية رسّخت مكانتها القيادية والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة عن جدارة واستحقاق حيث تشكل 55% من مجموع عدد الباحثين المواطنين.

فيصل البناي
الإمارات
التكنولوجيا المتقدمة
القمة العالمية للحكومات
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