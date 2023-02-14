اتفاقية تعاون حول جائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أبرمت بلدية دبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» (UN-Habitat)، الوكالة المُنسّقة داخل منظومة الأمم المُتحدة لأنشطة المُستوطنات البشريّة، وبالتزامن مع القمة العالمية للحكومات، اتفاقية تعاون بشأن الدورة الـ 13 لجائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة. وتُعدُّ الجائزة التي تُنظمها بلدية دبي، من المبادرات الرامية للإشادة بأفضل الممارسات في مجال تحسين البيئة المعيشية العالمية، من خلال نشر ودعم أفضل تلك الممارسات الحضرية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

وجرى توقيع الاتفاقية بين داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الطرفين.

وقال الهاجري: «يسعدنا توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية جديدة مع جهات رائدة محلياً ودولياً، ضمن القمة العالمية للحكومات في دبي، الحدث الأبرز الذي يجمع نخبة من روّاد العالم، لتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الحيوية التي تعزز مستقبل البشرية. ونثمّن تعاوننا مع (UN-Habitat)، بشأن جائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة التي تدعم المبادرات والإنجازات البارزة في هذا المجال، إضافةً إلى دعم البرامج والسياسات الحضريّة وتحسينها، بما يسهم في رفع الوعي وتبنِّي حلول للتحديات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة المتعلقة بالتنمية الحضريّة المُستدامة، ويعزّز من سمعة الجائزة عالمياً».