بلدية دبي و"ديوا" توقعان اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات

دبي (الاتحاد)

بحضور سمّو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وقع معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، اتفاقية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي لشراء الطاقة لمدة 35 عاماً من «مركز دبي لمعالجة النفايات» وتحويلها إلى طاقة.

وقال معالي سعيد الطاير: «تأتي الاتفاقية انسجاماً مع إعلان سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 (عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن البيئة وتعزيز استدامتها ضمن 5 أولويات حكومية خلال عام 2023. وقد اضطلعت هيئة كهرباء ومياه دبي بدور حيوي في تطوير اتفاقية شراء الطاقة وفقاً لأفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات المكتسبة من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة الناجح». وقال داوود الهاجري: «يسعدنا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لبيع الطاقة المُنتجة من مركز دبي لمعالجة النفايات، الذي يعكس جهود إمارة دبي في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات وطاقة، يمكن الاستفادة منها في تجسيدٍ عملي لنموذج الاقتصاد الدائري».