وزارة المالية تعقد جلسة حول التمويل المناخي

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة المالية، أمس، جلسة مغلقة عالية المستوى حول التمويل المناخي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة دور القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في التخفيف من التحديات والعوائق التي تواجه تعزيز تمويل العمل المناخي، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.

وترأس الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمشاركة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المُعين لمؤتمر الأطراف COP28، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وبحضور معالي الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أهمية تعزيز الحوار والتنسيق في مجال التمويل المناخي، واستعراض أفضل سبل تأمين التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي والحد من تداعياته.

وأشار إلى أن التأثيرات المتعاظمة للتغير المناخي أكدت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة على مستوى السياسات وأولوياتها، وتطوير الأهداف والاستراتيجيات لمواجهة هذه القضية، موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة الانتقال من مرحلة عقد الاتفاقيات إلى مرحلة تطبيقها، الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيكون منصة مهمة لتعزيز التضامن العالمي، وشمول الجهود من الأطراف كافة ذات العلاقة، والمساءلة تجاه الالتزامات، واتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الحلول المقترحة.

الطاقة المتجددة

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «وفق توجيهات القيادة، سيكون موضوع التمويل في صميم برنامج عمل مؤتمر الأطراف COP28 كعامل تمكين أساسي لهدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وكذلك لموضوعَي التكيّف، ومعالجة الخسائر والأضرار. وبينما تفي الدول بالتزاماتها الحالية، نحتاج إلى أن نركز بشكل متزامن على السياسات والأدوات التي من شأنها الاستفادة من زيادة تمويل القطاع الخاص للاستثمار في مجالات أثبتت جدواها التجارية وقدرتها على دعم النمو، مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الغذاء بأساليب ذكية مناخياً، والحلول القائمة على الطبيعة. كما أن تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف سيكون جزءاً أساسياً من مجالات تركيز COP28، بهدف تسهيل وصول التمويل على نطاق واسع إلى البلدان الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، خاصةً أن هذا الموضوع يمثِّل أولوية ملحة في مواجهة الكوارث المناخية المتزايدة وتأثيراتها».