رؤساء حكومة ووزراء يناقشون مستقبل الاستدامة

دبي (الاتحاد)

بحضور رؤساء حكومة ووزراء ومسؤولين في هيئات دولية ومؤسسات عالمية، انطلقت فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، حيث ناقش المتحدثون أهم القضايا التي تشغل العالم نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للاستدامة 2030. وبدأ المنتدى بكلمة مؤثرة من الطالبة الإماراتية سارة شرف الهاشمي، ذات السنوات العشر، حيث خاطبت زعماء العالم وصنّاع القرار في الحكومات والمؤسسات الدولية، قائلة: «هناك أكثر من 150 مليون طالب حول العالم لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس، كلّ يوم نرى في حياتنا معوقات جديدة تحول دون التحقيق الأمثل لأهداف الاستدامة، وقبل اتخاذكم لأي قرار، سواء كان اقتصادياً أم تنموياً، فكروا بجيلنا القادم، واصنعوا لنا مستقبلاً يمكننا العيش فيه بسلام». وأكدت معالي آنا برنابيتش، رئيسة الوزراء في جمهورية صربيا، في كلمتها الافتتاحية، الجهود الكبرى الملقاة على عاتق الحكومات في مجال تحقيق الاستدامة، وقالت: «تعتبر القمة العالمية للحكومات فرصة حقيقية يلتقي فيها زعماء العالم، وصنّاع القرار لتداول أهم ما يشغل بال المجتمعات من قضايا، ولتداول القضايا التي تمثل تحديات كبرى في العمل الحكومي».

وتابعت معاليها: «عند الحديث عن الاستدامة في دول العالم، فإن الحديث مليء بالتحديات، خاصة بعدما شهد العالم أزمات كبرى على الصعيد الصحي والجيوسياسي والبيئي، من أوبئة عصفت بالبشرية إلى حروب مدمرة للمدن والبنى التحتية، انتهاءً بالزلازل المدمرة التي حصدت الأرواح والممتلكات، مروراً بآثار التغير المناخي، كلها تحديات في وجه تحقيق الاستدامة للبشرية»

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء: «تستثمر الإمارات في التكنولوجيا المتقدمة وفي أنظمة الفضاء لما لها من فائدة كبرى للبشرية، خاصة في مجال الاستدامة، ويمكن للتكنولوجيا والبيانات الجيومكانية أن تفتح لنا آفاقاً واسعة للاستدامة، ومن الضروري النظر في دور بيانات المعلومات الجيومكانية في تشكيل ممارسات الاستدامة الخاصة بالمستقبل، لما تمتلكه شبكة الأقمار الاصطناعية من مقدرة على خدمة ورصد الأرض».

وتابعت معاليها: «لدينا تطلعات لا حدود لها للفضاء، وعلى الرغم من الفوائد التي لا حصر لها والخدمات الجليلة التي يقدمها للبشرية، إلا أنه يجب ألاّ ننسى أن العمل في مجالات علوم الفضاء معقدة وصعبة، وعمليات استكشافه باهظة التكاليف».

وحول دور الشباب في تحقيق الاستدامة، قالت معالي نور الخليف، وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين، حول دور الشباب في تحقيق الاستدامة: «لا يمكننا الحديث عن حكومات المستقبل من دون الحديث عن الشباب ودور الشباب في العمل الحكومي، ونحن في مملكة البحرين من أوائل دول العالم التي مكنت الشباب في مجتمعها، لكونها من الدول الفتية، وبالتالي لا بد من منح الشباب الفرص للمشاركة في العمل الحكومي، ورسم مستقبل البحرين».

ومن جانبه، قال معالي الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية: «ما لفت نظري في القمة العالمية للحكومات من خلال دورتها العاشرة، هو تركيزها الواضح على الشباب، ونلاحظ ذلك من ذلك حضور أكثر من 20 وزيراً للشباب من العالم العربي والعالم لجلسات القمة».

وحول الاستثمار في الشباب في المنطقة العربية، أشار معاليه إلى أن الحكومات في المنطقة تضع عينها على الشباب من ذوي القدرات وأصحاب المواهب لكي تمكنهم بشكل يؤهلهم للمشاركة في عملية صنع القرار، وهو ما يمثل فرصة للشباب للاهتمام بالتعليم والتدريب والتعلّم المستمر للوصول إلى أهدافهم.

وفي جلستها الحوارية مع البرفيسور جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزير دولة: «علينا أن نقنع العالم بأن السلام والأمن العالمي هو مفتاح لتحقيق الاستدامة، وإنَّ التزام الحكومات بالاستدامة عامل مطمئن للشعوب بإمكانية تحقيق السلام».

الفضاء والاستدامة

وفي الجلسة المخصصة عن الفضاء والكوكب، تحدّث عمران شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، مدير لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، قائلاً: «الفضاء هو الدافع للابتكار ولتحقيق اقتصاد تنافسي عالٍ، بعض الشعوب قد تتأخر في مجال الفضاء، ولا بدّ من إدارة قدراتنا الفضائية بوعيٍ تام، ودولة الإمارات سبّاقة في هذا الركب». وتابع عمران: «القطاع الفضائي بالغ الأهمية في تحقيق الاستدامة، حيث إنه يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة، والبشرية استغرقت سنوات طويلة للوصول إلى ما نحن عليه الآن في عالم الفضاء».