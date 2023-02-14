حمدان بن محمد يطلق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»

دبي (الاتحاد)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في دبي للمتغيرات، ووضع التحديات، وتحديد الفرص المستقبلية، وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، واستعراض نجاح الجهات الحكومية في إنجاز أهدافها ومهامها، وتطوير استراتيجياتها وخطط عملها للمرحلة المقبلة، مشيراً سموه إلى أن عام 2024 سيشهد الإعلان عن الجهات الحكومية الأفضل استعداداً للمستقبل في دبي.

جاء إطلاق المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون بين «مؤسسة دبي للمستقبل» و«برنامج دبي للتميز الحكومي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيف أكثر من 10 آلاف من قادة الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية والخبراء العالميين ومستشرفي المستقبل.

وحضر إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا هذا المؤشر لنواصل مسيرة التميز الحكومي التي بدأها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قبل 25 عاماً ورسّخها ثقافة عمل حكومية، لتكون الجاهزية للمستقبل مؤشراً محورياً ضمن منظومة برنامج التميز الحكومي».

وأضاف سموه: «تحقيق رؤية محمد بن راشد للتميز الحكومي، يتطلب من الجميع الاستعداد الدائم لكافة التحديات والتغيرات والفرص محلياً وعالمياً... نريد من جهاتنا الحكومية أن تواصل التركيز على تمكين موظفيها بمهارات تصميم المستقبل، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وهدفنا أن يصبح مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل تجربة عالمية رائدة تستفيد منها حكومات العالم في تصميم استراتيجياتها».

وأكد سموه أن إطلاق هذا المؤشر يهدف بشكل رئيسي إلى تحديد الفرص والأولويات، وإبراز مجالات التحسين، وتطوير برامج تبادل المعرفة المستقبلية، تفعيلاً لمبدأ مشاركة أفضل الممارسات مع الحكومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع دول العالم.

ويرتكز المؤشر على 5 محاور رئيسية تشمل تقييم قدرة الجهات على استشراف المستقبل من خلال الاستشعار وقراءة وتحليل التغيرات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على الجهة والقطاع الذي تعمل به وخطط الجهة وقدراتها على توظيف الفرص ومواجهة التحديات بمرونة وسرعة وكفاءة ضمن أنظمة ونماذج عمل تتميّز بالرشاقة المؤسسية لاستمرار عملها في إسعاد المجتمع.

وتركز المحاور الأخرى على قدرة الجهات الحكومية على إدارة البيانات، وتوظيف علوم البيانات في التعلّم المؤسسي، واتخاذ القرارات، وتسخير البيانات والتكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، وتعزيز تجربة المتعامل إلى آفاق مستقبلية جديدة، إضافة إلى تعزيز التفكير المستقبلي والابتكار ورفع قدرات الموارد البشرية وإعادة تأهيلها للاستعداد لشغل وظائف المستقبل، وتمكينهم من إعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية التي تمكّن الجهات من إعداد الخطط قصيرة وطويلة المدى لتوظيف الفرص والتغلب على التحديات المستقبلية، كما يركّز المحور الأخير على قدرات الجهة في مجال الابتكارات المستقبلية ضمن توجهات استراتيجية واضحة، وحشد الجهود، وتوفير البيئة والموارد الكافية لتحقيقها بالتعاون مع الشركاء وجميع الفئات المعنية ضمن أنظمة وأنشطة فعّالة.

66 مؤشراً فرعياً

يشمل مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل 66 مؤشراً فرعياً تركز على جوانب، مثل: تكليف فرق أو وحدات إدارية متخصصة باستشراف المستقبل وشمولية دراسات المستقبل، وضمان جاهزية نماذج وهياكل العمل الحالية للواقع الجديد لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، واستراتيجيات وخطط التحوّل الرقمي لعمليات وخدمات الجهة الحكومية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل تكنولوجيا «البلوك تشين» والواقع الافتراضي و«إنترنت الأشياء» من خلال برامج المسرعات وحاضنات الأعمال وتوظيفها في الابتكار للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهة لإسعاد متعامليها وكافة فئاتها المعنية، وغيرها الكثير.

وسيتم الإعلان عن نتائج «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» عبر تقرير متخصص يصدر كل عامين ضمن الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وسيستعرض التقرير تصنيف الجهات الحكومية وسيتضمن تحليلاً لمستويات الأداء في المحاور الرئيسية، ويمكن الاستفادة من هذه النتائج لتطوير أداء الجهات الحكومية الأقل استعداداً للمستقبل، من خلال البناء على التجارب الناجحة للجهات الأخرى، والتقارير التقييمية للأداء.