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منتدى التوازن بين الجنسين ينظّم جلسة حوارية حول التوزان بين العمل والحياة الاجتماعية

منتدى التوازن بين الجنسين ينظّم جلسة حوارية حول التوزان بين العمل والحياة الاجتماعية
15 فبراير 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

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 نظم «منتدى التوازن بين الجنسين»، تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جلسة حوارية ناقشت التوازن بين الحياة الاجتماعية والحياة العملية، وتحدثت فيها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومارجري كراوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبكو العالمية، وهي من إحدى الداعمات بقوة لملف التوازن بين الجنسين.
واستعرضت الجلسة تجربة كل من المتحدثتين في كيفية تحقيق التوازن بين حياتهما العملية وحياتهما الاجتماعية، وهو أحد الأهداف التي يسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيقها، من خلال مبادرات ومشاريع داعمة للنوع الاجتماعي تسهم في ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالاستفادة الكاملة من كافة الطاقات، وتعزيز دور المرأة في مواصلة مسيرة التنمية. وركّز الحوار على التزام مارجري كراوس ببناء واحدة من أقوى شركات الاتصال والإعلام في العالم جنباً إلى جنب مع نجاحها في حياتها العائلية، والتأكيد على ما تعلمته من القيام بذلك في ثمانينات القرن الماضي، مع استعراض تجربة هالة بدري في بناء مسيرة مهنية مليئة بالعطاء كللتها بالوصول إلى موقعها الحالي كمدير عام لدائرة حكومية هي هيئة الثقافة والفنون في دبي مع حياة أسرية ناجحة اعتماداً على التزام كل منهما بمجموعة من المبادئ والقناعات بأن العمل لا يجب أن يعوق الاهتمام بالأسرة والأبناء، ما يشكل تجربة ملهمة للجيل الجديد من الفتيات الساعيات للنجاح.

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