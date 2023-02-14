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مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يبحث مع البنك الدولي فرص تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يبحث مع البنك الدولي فرص تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
15 فبراير 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

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بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجالات وفرص تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وذلك ضمن مشاركة المجلس بعددٍ من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في مدينة جميرا بدبي من 13 إلى 15 فبراير 2023. جاء ذلك خلال لقاء منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار علاقات الشراكة القوية التي طالما ربطت بين الجانبين على مدى السنوات الماضية والتي تم تتويجها في شهر سبتمبر 2022 بإطلاق «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، كمركز إقليمي لتعزيز التوازن بين الجنسين من خلاله نشر وتبادل المعرفة وتقديم الاستشارات اللازمة لدول المنطقة حول أفضل السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي.
وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على بناء شراكات عالمية مؤثرة في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين. وبحثت منى المرّي وفريد بلحاج سبل تعظيم الاستفادة من «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي»، خلال الفترة المقبلة، بعقد ورش عمل وبرامج دورية لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
منال بنت محمد بن راشد
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