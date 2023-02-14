مدير عام منظمة الصحة العالمية: دور محوري للإمارات على المستويين الطبي والإنساني

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد معالي الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن دولة الإمارات تعلب دوراً حيوياً ومحورياً على مختلف الأصعدة بما فيها الجانب الطبي والإنساني واللوجستي، منوهاً في الوقت نفسه بدور قيادة الإمارات في تخفيف معاناة المتضررين من الشعبين السوري والتركي بسبب الزلزال الذي ضرب البلدين منتصف الأسبوع الماضي.

وقال في كلمة متلفزة بثت في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات بدبي أمس: «أتقدم بالشكر لقيادة وشعب الإمارات على التزامهم المستمر بالوصول إلى عالم أكثر صحة للجميع، ودولة الإمارات تتميز بالتعاون والابتكار».

وأشار إلى أن مساعدات منظمة الصحة العالمية وصلت إلى 90 دولة انطلاقاً من الإمارات ومن خلال مستودعات المنظمة ومركزها اللوجستي الكائن بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، حيث تمتلك المنظمة أكبر مستودع لوجستي لها بدبي.

وذكر أن المنظمة قامت مؤخراً بتسيير 3 طائرات مساعدات طبية إلى سوريا وتركيا خلال الأيام الماضية، انطلاقا من دبي بدولة الإمارات، منوهاً بالدعم اللوجستي الذي قدمته دولة الإمارات للمنظمة لنقل المساعدات الطبية حول العالم.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حريصة على الاستفادة من وجودها بدولة الإمارات لتعزيز عملها الميداني وجاهزيتها والاستجابة للأماكن المتضررة حول العالم، موضحاً أن المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية بدبي توسع 10 أضعاف ما كان عليه في عام 2017.

ولفت إلى أنه لم يتمكن من القدوم إلى دولة الإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، كما كان مرتباً له بسبب إشرافه المباشر على عمليات الدعم المقدم للمتضررين في سوريا وتركيا وتنسيق الجهود الدولية في مجال الإنقاذ والجانب الصحي.

ثم تحدث غيبريسوس، عن النتائج المتعلقة بجائحة «كوفيد - 19»، مؤكداً أن هذه الجائحة كشفت فجوات وثغرات كبيرة حول العالم وقدرت الدول أو العالم أجمع على مواجهة التحديات الصحية، منبهاً إلى أن جائحة «كوفيد - 19» ليست الأخيرة ولن تكون الحالة الطبية الأخيرة الطارئة في ظل معدلات التغير المناخي.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى إجراء تغييرات ضرورية حتى يتمكن العالم من العيش بأمان، معلناً أن المنظمة اقترحت منظومة أفضل لوضع صحي مستدام ورعاية صحية وفق أفضل المعايير.

وأكد أهمية وجود إطار لتعزيز الاستجابة المشتركة للجائحات، مشدداً على حاجة العالم لمراجعة تساعد على تحقيق الاستجابة المشتركة للجائحات والطوارئ الصحية.

التصرف الاستباقي ضد الأوبئة

أشار معالي الدكتور تيدروس غيبريسوس إلى أنه جارٍ العمل على تعزيز فريق العمل للاستجابة للطوارئ العالمية وبناء رعاية طبية واسعة النطاق، مشدداً على أهمية الاستعداد والتصرف الاستباقي ضد الأوبئة التي تريد أن تفتك بالناس.

ولفت إلى أن الأمراض المدارية والمهملة ما زالت تفتك بكثير من الناس وتؤدي إلى وفاة أعداد كبيرة من البشر حول العالم، مشيراً إلى أن الطرق غير الآمنة والأدوية المقلدة ونقص الطعام والمياه وتلوث الهواء، كلها عوامل تهدد حياة البشر، بالإضافة إلى مشكلة التغير المناخي الآخذة في التوسع والانتشار والتأثير على كوكب الأرض.

وتطرق إلى أهمية مؤتمر المناخ الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث سيكون المحور الصحي أحد أهم مكونات المؤتمر، نظراً للارتباط الوثيق بين التغير المناخي وصحة وحياة البشر، حيث سنناقش «الصحة الخضراء» في المؤتمر.