«العالمية للحكومات».. ملتقى الخبرات الخليجي يستعرض تجارب تطوير منظومة عمل الموارد البشرية

دبي (الاتحاد)

استعرض ملتقى الخبرات الخليجي الذي عقدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تجارب تطوير منظومة عمل الموارد البشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية في 4 دول خليجية، هي (الإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين)، وذلك من خلال العمل على تزويد الموظفين بالمهارات التي تتيح لهم فهم التوجهات المستقبلية في جميع القطاعات، وتعزز جاهزيتهم لتحديات وفرص المستقبل.

وعقد الملتقى ثلاث جلسات حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، حيث استعرضت بيئة عمل المستقبل، مقدمة تجارب متميزة وقصص نجاح مبتكرة في إدارة رأس المال البشري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناولت الجلسة الأولى موضوع «بيئة عمل المستقبل.. الجيل الجديد لأنظمة الموارد البشرية»، وتحدث فيها كل من محمد بن غالب الهنائي، مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية بوزارة العمل في سلطنة عُمان، وفرحة الكواري، مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر.

قال محمد بن غالب الهنائي: «إن التحديات التي تواجه مسؤولي الموارد البشرية اليوم تتمثل في مقاومة التغيير، ومدى جاهزية الموظفين وإمكانية تعاملهم مع التطبيقات الإلكترونية، فضلاً عن مستويات التدريب الحالية التي قد لا تحقق الأهداف المرجوة، وهناك تحديات أخرى مرتبطة بمسألة مقاومة التغيير، تتمثل في القدرة على الموازنة بين الأتمتة والتفاعل البشري».

وأضاف أن «قطاعات الأعمال المختلفة في عالم اليوم تعتمد على المهارات أكثر من الشهادات العلمية، ولكن هناك شهادات مهنية ينبغي أن نوليها لها اهتماماً أكبر».

وفي الجلسة الثانية لملتقى الخبرات الخليجي التي عقدت تحت عنوان «مهارات الشباب في العمل الحكومي برنامج HIPO»، تحدث الدكتور رائد بن شمس، مدير عام معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين عن هذا البرنامج، قائلاً: «انطلاقاً من توجيهات قيادة مملكة البحرين بدعم السياسات المعنية بتمكين وتطوير القيادات الشابة، تم تدشين مشروع برنامج HiPO Youth، الذي يعتبر فكرة مبتكرة لبرنامج قيادي شبابي وطني متقدم، يسعى إلى صقل قدرات الشاب البحريني، وتمكينهم».

وناقشت الجلسة الثالثة مبادرة «جاهز.. مستقبل المواهب الحكومية»، وتحدثت فيها مريم الزرعوني، مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، عن «جاهز»، وهي مبادرة حكومية إماراتية متكاملة لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية الاتحادية للمستقبل.