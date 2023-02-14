بلدية دبي تعقد جلسات حوارية عن تنمية التصميم في المدن

دبي (الاتحاد)

برعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وتزامناً مع القمة العالمية للحكومات، عقدت بلدية دبي بصفتها رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الإبداعية للتصميم ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة، جلسات حوارية بعنوان «تنمية التصميم في المدن العالمية»؛ بهدف مناقشة وتبادل الآراء حول إنشاء مجتمعات مستدامة نابضة بالحياة، يمكنها جذب أفضل المواهب ودفع النمو الاقتصادي، مع تحسين جودة الحياة، وتعزيز الإبداع والتعبير الثقافي.

حضر الجلسات داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمدينة دبي الإبداعية للتصميم، وعدد من الفنانين والمصممين والمهندسين المعماريين الأكثر شهرةً عالمياً، إضافةً إلى نخبة من العاملين في مجال التصميم، وبمشاركة ممثلين من الإمارة للتخيل والتصميم والبناء الجماعي.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تُعدُّ المناقشات والجلسات المتعلقة برسم مسار تنمية التصميم في المدن العالمية المبدعة، ذات أهمية كبرى وفرصة لجمع ممثلين من المدن لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات المستقبلية، ومن الركائز الأساسية للوصول إلى تصور مستقبلي كامل عن قطاع التصميم والإبداع انطلاقاً من إمارة دبي».

وهدفت الجلسات الحوارية إلى إبراز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع «اليونيسكو»، للاعتراف بالإبداع كأحد مكونات أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المبادرات وأفضل الممارسات والتدابير والسياسات التي تعزز دور التصميم في المدن.