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مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد: استراتيجية للمساهمة التنموية في 50 دولة

مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد: استراتيجية للمساهمة التنموية في 50 دولة
15 فبراير 2023 02:54

دبي (الاتحاد)

أعلن «مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد» (FBMI) خلال القمة العالمية للحكومات 2023، خطته الاستراتيجية لتوسيع وتنفيذ النموذج المستدام للخدمات والمبادرات الإنسانية في 50 دولة حول العالم، بحلول عام 2050.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاحتفال بمرور 13 عاماً على تأسيس هذه المبادرة وشركتيها الاجتماعيتين؛ بهدف تغيير الواقع القاسي لنساء وأطفال أفغانستان. ويستثمر «مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد» محلياً في الرعاية الصحية، والتعليم، والعديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن توفير فرص العمل.

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  • مايواند جبراخيل
    مايواند جبراخيل

من جانبه، قال مايواند جبراخيل، الرئيس التنفيذي للمشروع: «من خلال خبرتنا ومعرفتنا المكتسبة بالتضاريس الصعبة في أفغانستان، خلال العقد الماضي، فنحن متفائلون بنقل هذه المعرفة وتنفيذها في أماكن أخرى في دول أخرى. وسيكون الحفاظ على التراث والثقافة المحلية أمراً أساسياً في تحقيق ذلك، إضافة إلى توفير فرص لتحقيق دخل مستدام عبر نهج مؤسستنا الاجتماعية».
وأثبت نموذج «مشروع الشيخة فاطمة» الجدوى الاقتصادية للتنمية المستدامة، والتي يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم استقراؤها لإحداث تغيير هادف ومؤثر، مع تقليل المخاطر الاقتصادية.
كما أطلق المشروع، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان «كيف يمكن للحكومات إنشاء نهج أكثر استدامة للمساعدات الإنسانية من خلال المشروعات الاجتماعية؟».

الإمارات
القمة العالمية للحكومات
الخدمات الإنسانية
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