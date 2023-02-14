لطيفة بنت محمد تشهد فعاليات «هي تربح»

دبي (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، بحضور مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «هي تربح» لتمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتزويدهن بالموارد كافة التي يحتجنها لتطوير أعمالهن من تمويل وإرشاد وتوجيه، ما يساهم في تحقيق أعلى نسب النمو والنجاح، في ظل وجود الكثير من العوائق والتحديات التي تواجههن، مثل عدم توافر رأس المال والدعم المادي، حيث بلغت نسبة رأس المال الاستثماري في المنطقة للشركات الناشئة التي تقودها النساء 6%، وهو ما أدى إلى تسجيل ما نسبته 4% فقط من المؤسسات التي تعود ملكيتها لسيدات، وعدم وجود تمثيل نسائي بالقدر الكافي في صناعة رأس المال الاستثماري، حيث تستحوذ النساء على 5% فقط من إجمالي عدد المستثمرين في المنطقة. وتهدف مبادرة «هي تربح» التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات، إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها النهوض برائدات الأعمال ودعمهن وتعزيز مهاراتهن، ومساعدتهن على كسر الحواجز التي تعترض طريقهن في قطاع ريادة الأعمال، وتوفير فرص حقيقية لتأسيس المشاريع التي تقودها النساء في المنطقة، مع زيادة فرص النمو والتوسع المتاحة، إضافةً إلى زيادة إمكانية مديري الصناديق على دعمهن، ما يضمن لهن مواصلة مسيرة أعمالهن بنجاح.

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية دور رائدات الأعمال في إحداث نهضة اقتصادية فاعلة، لافتةً إلى ما تتمتع به النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إمكانات هائلة يجب استثمارها بأفضل صورة ممكنة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقالت سموها: «ندرك أهمية مشاركة المرأة في تمكين اقتصاداتنا الوطنية وتنميتها، ونفخر بما حققته من إنجازات أينما كانت، ودورنا أن نتعاون معاً لتذليل العقبات كافة التي تواجهها وتحول دون تحقيق ما تطمح إليه في مجال ريادة الأعمال، ما يساهم في إبراز نماذج رائدة تعزز ثقة المجتمع الدولي فيما يمكن أن تقدمه النساء في مختلف المجالات».

وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، خلال المبادرة، حلقة نقاشية بعنوان «أطلق العنان لأحلامك- خلق شركات يونيكورن عربية تقودها النساء»، بعدها شهدت سموها تسليم شعلة ريادة الأعمال لسميرة عوينات، مؤسسة شركة «AskPepper»، والفائزة في مسابقة «هي تربح» في نسختها الأولى العام الماضي، والتي قامت بدورها بتسليم الشعلة لكوادالونا شاعر، مؤسسة شركة «Luxeed Robotics»، وهي أصغر المشاركات في النسخة الثانية من البرنامج، كبادرة تشجيع رمزية.