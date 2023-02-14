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تعاون بين بلدية دبي و«موئل»

محمد القرقاوي خلال توقيع عبدالله البسطي وداوود الهاجري الاتفاقية (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:53

دبي (الاتحاد)

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أبرمت بلدية دبي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»، الوكالة المُنسّقة داخل منظومة الأمم المُتحدة لأنشطة المُستوطنات البشريّة، اتفاقية تعاون بشأن الدورة الـ13 لجائزة دبي الدوليّة لأفضل ممارسات التنمية المستدامة. وتُعدُّ الجائزة التي تُنظمها بلدية دبي، من المبادرات الرامية للإشادة بأفضل الممارسات في مجال تحسين البيئة المعيشية العالمية، من خلال نشر ودعم أفضل تلك الممارسات الحضرية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وجرى توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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