«ماجد الفطيم» تطلق «ميتافيرس مول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، خلال القمة العالمية للحكومات، إطلاق «ميتافيرس مول»، أول مركز تسوق افتراضي من نوعه في دبي، والذي سيمثل شركة «ماجد الفطيم» على منصة ديسينتيرلاند الافتراضية (Decenterland).

ومن المتوقع، أن يفتح «مول ميتافيرس» أبوابه أمام الزوار بعد إنجاز مراحل متعددة من الاختبارات، ليشكل مساحة بارزة أمام الزبائن الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من التجارب الرقمية عبر مختلف عروض التجزئة والترفية والتسلية. وسيضم هذا المول مركز التسوق كارفور و«ڤوكس سينما» ومتجر «ذات» ومتجر «غوالي» و«سامسونج»، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية الأخرى والمزايا المميزة التي يجري العمل على إطلاقها.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لإدارة الأصول»: «نحرص في شركة ماجد الفطيم على مراقبة ودراسة سلوكيات المستخدمين والمتسوقين، وكيفية تطورها مع الوقت والزمن، الأمر الذي يُشكل عنصراً أساسياً لإدارة أعمالنا وتطورنا. ونتطلع دائماً إلى استكشاف وإيجاد طرق ووسائل جديدة من شأنها تحقيق أسعد اللحظات التي لا تنسى كل يوم، ونحن على استعداد لتحقيق ذلك، حتى من خلال شبكة من المنصات الضخمة، مثل (ميتافيرس). وسيشكل (ميتافيرس مول)، وجهة جديدة في إطار وجهاتنا الرائدة للتجزئة والترفيه، إلى جانب دوره كعامل جذب بارز من شأنه استقطاب العملاء الذين يتوقون إلى تحقيق تجارب رقمية من خلال العلامات التجارية المفضلة لديهم».