الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

القمة العالمية للحكومات: «بي دبليو سي» تطلق تقريرين حول تحديات الميتافيرس ومستقبل جودة الحياة الرقمية

جانب من المؤتمر الصحفي لإطلاق التقريرين (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:53

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

 أطلقت «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، خلال القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان «سياسات العمل للقوى العاملة الرقمية - تحديات الميتافيرس»، استعرض أهمية وضرورة بدء صانعي السياسات في وضع أسس الحوكمة والسياسة المطلوبة للتكيّف مع تحديات العمل في الميتافيرس.
وعن أهم مخرجات هذا التقرير، قالت رندا بحسون، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «أصبح الميتافيرس تطوّراً رقمياً لا مفرّ منه، وتُعد أطر العمل التنظيمية الجديدة عاملاً أساسياً لمساعدة الحكومات في الاستعداد لهذه الحقبة الجديدة، والحرص على أمن وسلامة مواطنيها».
وأضافت: «لا شك في أن التكيّف مع هذا الواقع الرقمي الناشئ سيشكّل تحدياً بالنسبة إلى الحكومات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأسواق العمل، لذلك يتعيّن على صانعي السياسات والحكومات اتخاذ الخطوات المناسبة لوضع أسس هيكلة الحوكمة، بشكل يتيح لأسواق العمل الرقمية أن تكون موجودة وتعمل بصورة ميسّرة إلى جانب أسواق العمل التقليدية».
كما أطلقت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خلال القمة تقريراً ثانياً بعنوان «مستقبل جودة الحياة - خطوات السياسات التالية لبناء مجتمعات قادرة على الصمود من الناحية النفسية»، يبحث في التدابير والمبادرات الرئيسية التي يمكن للحكومات تفعيلها لتحقيق نتائج مستدامة، على صعيد جودة الحياة والصحة النفسية.
وفي سياق هذا التقرير، قال هاميش كلارك، الشريك المسؤول عن شؤون السلامة النفسية في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «يُعد تعزيز جودة الحياة جزءاً لا يتجزأ من صحة المجتمع، وتحتاج الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لدعم ذلك نيابة عن مواطنيها. ورغم أننا نشهد بعض الأمثلة البارزة على ذلك عالمياً، فإن الوصمة الاجتماعية المصاحبة لأمراض الصحة النفسية والمعلومات المغلوطة لا تزال موجودة، كما أن توفير خدمات الصحة النفسية لا يزال بعيد المنال وأقل كثيراً مما هو مطلوب. وتحتاج الحكومات إلى الاستثمار في تمويل مثل هذه الخدمات، وتوظيف المزيد من المختصين في الصحة النفسية وتدريبهم، وتوسيع نطاق منتجات وخدمات الرعاية والصحة النفسية الرقمية، ودعم سهولة الوصول إليها».

الميتافيرس
الحياة الرقمية
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©