هل مواهبنا الخليجية الحكومية جاهزة للمستقبل؟».. خبراء يجيبون

دبي (الاتحاد)

أكد مشاركون خلال جلسة حوارية بعنوان «العالم يتغير: هل مواهبنا الخليجية الحكومية جاهزة للمستقبل؟»، ضمن منتدى ملتقى الخبرات الخليجي خلال القمة العالمية للحكومات 2023، جاهزية المواهب الخليجية الحكومية الشابة لمواجهة تحديات المستقبل، مستعرضين عدداً من النماذج الريادية في الممارسات الخليجية في قطاع الموارد البشرية.

ونوهت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، حرص الجهات الحكومية الإماراتية على تحقيق الفائدة القصوى من الدورات التدريبية والتطويرية التي تنظم للموظفين.

وأضافت أن «الفكرة الأساسية للتدريب هي التنفيذ على أرض الواقع، فلا بد من تمكين الموظفين من الاستفادة مما تعلموه عملياً على أرض الواقع، لضمان الاستفادة المستقبلية ومواكبة تطورات العصر».

من جانبه، قال الدكتور رائد بن شمس، مدير عام معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين: «لا بد أن ندرك أن الهدف في القطاع الحكومي ليس إنتاجياً بقدر ما هو خدمي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الطرق في التعامل مع التقنيات بين مختلف فئات المجتمع، لذا نحتاج إلى تدريب مكثف في مختلف الجهات والمؤسسات لتصبح التكنولوجيا أداة سهلة للتعامل بين الجميع، ما يحقق تواصلاً ونجاحاً أكبر في تحقيق الأهداف». وتابع: «علينا رفع درجة الوعي بين المواطنين بأهمية استخدام مختلف أنواع التكنولوجيا المتاحة، مع مراعاة تطورها المتسارع المستمر».

وتحدثت عبير عبد العزيز الدعيج، وكيل ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، عن مبادرة نقل وتدوير المواهب بين دول الخليج العربية، بغرض تحقيق الفائدة المرجوة من المواهب التي يعول عليها في بناء المستقبل والتطوير.

وأضافت أن اتفاقية تبادل المواهب من شأنها رفع مستوى الكفاءات وتطوير العمل ورفده المستمر بأهم المواهب وأحدث التقنيات. وشهدت الجلسة تقديم نماذج من الممارسات الخليجية في الموارد البشرية، حيث استعرض محمد بن الوليد الهنائي، مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، في وزارة العمل بسلطنة عُمان، تجربة «منظومة إجادة» في حوكمة الأداء لتمكين رؤية عُمان 2040.

وتناول عبد العزيز سعد المجلي، مستشار في مكتب رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دولة قطر، برنامج «موارد» الذي يهدف إلى توحيد وتطوير الموارد البشرية الحكومية، وكذلك تقليل الأخطاء من خلال الربط مع الأنظمة المختلفة. وتحدث حمد الردهان، مسؤول شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، عن نظام التوظيف المركزي في حكومة الكويت، والذي يهدف إلى الريادة في التطبيق المؤسسي والرقابي لقانون ونظام الخدمة المدنية.