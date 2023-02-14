الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمر العلماء يحاور مسؤولاً في «ميتا».. الإمارات من أكثر الدول ريادة في عالم التكنولوجيا والابتكار

عمر العلماء خلال الجلسة (من المصدر)
15 فبراير 2023 02:53

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

حاور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير القمة العالمية للحكومات، نيك كليج، رئيس الشؤون الدولية في شركة ميتا، حول ملامح وآفاق تكنولوجيا المستقبل، وذلك خلال جلسة بعنوان «كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟»، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.
وخلال الجلسة الحوارية، قال رئيس الشؤون الدولية في «ميتا»: «إن دولة الإمارات من أكثر الدول ريادة في عالم التكنولوجيا والابتكار، وهناك مطورون مميزون في دولة الإمارات يطورون تطبيقات نوعية ومهمة في المجالات الطبية والتعليمية، وغيرها من المجالات».
وفي معرض إجابته عن سؤال معالي عمر سلطان العلماء عن المدى الذي وصلت إليه «ميتا» في عالم ميتافيرس، كشف كليج عن أن أمامهم طريقاً طويلة ومكلفة، وأنهم يعملون على ابتكار منصة كمبيوترية جديدة بالكامل تقوم على «الإحساس الغامر بالحضور» في تجربة تجعل المستخدم يشعر بأنه في المكان ذاته على أرض الواقع. وعن أسباب انتقاله إلى عالم التكنولوجيا، قال رئيس الشؤون الدولية في «ميتا»: «أحاول أن أصنع جسراً بين السياسة ووادي السليكون». وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا سيصبح تطبيق «تشات جي تي» تهديداً أم فرصة؟، قال: «إن التكنولوجيا توفر فرصاً رائعة للعالم، لكنها في الوقت ذاته تسبب بعض المشكلات التي يمكننا تجنبها إنْ عملنا على ذلك، سنستثمر مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي».
ونوَّه بأنهم في «ميتا» طوروا برامج يمكنها ترجمة العديد من اللغات، حتى غير المكتوبة منها مثل بعض اللغات في شرق آسيا، وسيطلقونها في الأسواق كمنتج قريباً، إلا أن أمامهم سنوات طويلة لتحقيق العالم المدمج بصورته الكاملة. 

الإمارات
عمر سلطان العلماء
ميتا
تكنولوجيا المستقبل
القمة العالمية للحكومات
الاقتصاد الرقمي
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©