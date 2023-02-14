خبراء: «دمقرطة» الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

قال خبراء دوليون إن تأثير تقنية ChatGBT للذكاء الاصطناعي على التعليم سيكون أشبه بتأثير قطار البخار على الدول الذي استخدمته، لافتين إلى أن التحوّل سيكون ثورياً ومن يتخلّف عن اللحاق بالتقنيات الجديدة سيُترك خلف الركب. ودعا الخبراء جميع الأنظمة التعليمية إلى السماح للطلبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام والجامعي وإنجاز الكتابات الأساسية، لافتين إلى أهمية إعادة تصميم المهارات المطلوبة وتدريب الطلبة على كيفية التفكير واستخدام التقنيات الجديدة بدلاً من حجبها.

وأشار الخبراء خلال جلسة مستقبل التعليم العالي والتعلّم مدى الحياة التي شارك فيها معالي عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم في المملكة المغربية، وجيف ماغيونكالدا، الرئيس التنفيذي في كورسيرا، وأنانت آغاروال، المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«إيدكس»، ومانويل مونيز، عميد كلية IE للشؤون العالمية والعامة في مدريد، وسيباستيان ثرون، المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«يوداسيتي»، إلى أن «جن الذكاء الاصطناعي خرج من الزجاجة» ولا بد من التكيّف والتعامل معه من خلال العمل بسرعة الضوء على تمكين الطلبة وتزويدهم بالمهارات وتدريبهم باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ومن خلال إعادة تدريب الأفراد في المجتمع على البرمجة والمهارات الناعمة.