الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حوار مع رواد الأعمال الشباب حول مستقبل التجارة الرقمية في أفريقيا

ثاني الزودي والمشاركين في الحوار (وا م)
15 فبراير 2023 02:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
رئيس الدولة: الإمارات تدعم مبادرات الوحدة والبناء والتنمية في السودان

أكد المشاركون في جلسة عُقدت ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تختتم أعمالها غداً الأربعاء في دبي حول مستقبل التجارة الرقمية الأفريقي، أن الإمارات منصة مثالية لمناقشة واقع التجارة الرقمية، مشيرين إلى المسار الطويل للدولة في الرقمنة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الداعمة.
وشارك في الجلسة، كل من انغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورواد أعمال وأصحاب مشاريع رقمية في عدد من الدول الأفريقية.
وقالت إيوالا «إن دولة الإمارات أصبحت منصة لأهم الابتكارات الرقمية المعروفة عالمياً بالنظر إلى ما تقدمه من إبداعات جديدة تستهدف العديد من القطاعات، ومنها قطاع التجارة الرقمية».  

الإمارات
القمة العالمية للحكومات
أفريقيا
التجارة الرقمية
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©