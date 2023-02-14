حوار مع رواد الأعمال الشباب حول مستقبل التجارة الرقمية في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

أكد المشاركون في جلسة عُقدت ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تختتم أعمالها غداً الأربعاء في دبي حول مستقبل التجارة الرقمية الأفريقي، أن الإمارات منصة مثالية لمناقشة واقع التجارة الرقمية، مشيرين إلى المسار الطويل للدولة في الرقمنة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الداعمة.

وشارك في الجلسة، كل من انغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورواد أعمال وأصحاب مشاريع رقمية في عدد من الدول الأفريقية.

وقالت إيوالا «إن دولة الإمارات أصبحت منصة لأهم الابتكارات الرقمية المعروفة عالمياً بالنظر إلى ما تقدمه من إبداعات جديدة تستهدف العديد من القطاعات، ومنها قطاع التجارة الرقمية».