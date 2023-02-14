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محمد بن راشد حرص على تشجيعها.. أصغر «شيف» إماراتية تُلهم شباب العالم

محمد بن راشد حرص على تشجيعها.. أصغر «شيف» إماراتية تُلهم شباب العالم
15 فبراير 2023 00:48

على الرغم من صغر سنها البالغ 14 عاماً إلا أن عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية، استطاعت بابتسامتها الرقيقة وعفويتها أن تلهم شباب العالم وتجذب إليها أنظار ضيوف وزعماء العالم في القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، وهي تستقبلهم منذ ساعات الصباح الباكر، لتقدم لهم نماذج من الأطباق الإماراتية التي أعدتها لهم بأيديها.

وبينما كانت العبيدلي منهمكة في تعريف ضيوف القمة بالنكهات الإماراتية الأصيلة، لم تتوقع الطفلة الفائزة بالمركز الأول في برنامج تحدي الطبخ" chopped" أنها ستحظى بيوم استثنائي في حياتها لن تنساه طوال عمرها، عندما توقف أمامها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتحظى باهتمام خاص من سموه ويمنحها بعضا من وقته ليستمع إلى قصتها ونجاحها كأصغر طاهية إماراتية محترفة في هذه السن المبكرة.

فبينما يبحث قادة العالم مستقبل الأجيال القادمة، تطبق الإمارات عملياً ما هو ليس موجود في المؤلفات الخاصة بفن إدارة الاستراتيجيات من اهتمام خاص بالشباب وتنمية المهارات، وإعطاء الثقة، والفرص لهم للنمو، والابتكار، وتحمل المسؤولية، ودخول الحياة العملية... معان كثيرة حملتها دقائق منحها قائد ومُعلم مُلهم لطفلة إماراتية ومعها كل الشباب الإماراتي، لتلهم بدورها عائشة العبيدلي شباب العالم وتدعوهم من دبي إلى العمل وبذل الجهد منذ الصغر لتحقيق الأحلام والطموحات وتحقيق مستقبل أفضل.

وقد أظهرت العبيدلي شغفها بعالم الطبخ منذ عمر أربع سنوات حيث كانت تجلس إلى جانب والدتها أثناء الطهي، وتصر على تذوق الطعام الذي تعده، وفي عمر السادسة بدأت العبيدلي إعداد وجبة الفطور صباح كل جمعة، وفي عمر التاسعة حصلت عائشة على لقب أصغر شيف إماراتية حيث فازت بمسابقة "كيدزانيا" لاكتشاف أصغر شيف في الإمارات من بين 180 طفل من جميع الجنسيات.

جرت رعاية العبيدلي لدراسة دبلوم الطبخ للهواة والمحترفين من قبل المعهد العالمي لفنون الطبخ في دبي، وبدأت عائشة تنقل معرفتها ووصفات الطبخ عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ثم في عمر الثانية عشرة فازت بالمركز الأول في مسابقة تحدي الطبخ على "قناة دبي"، كما شاركت في العديد من الفعاليات وأقامت ورشات طهي داخل وخارج الدولة، كما ساهمت في نشر ثقافة المطبخ الإماراتي في المهرجان الثقافي الإماراتي في ألبانيا.

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