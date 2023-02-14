حاكم الفجيرة يبحث مع مسرور بارزاني العلاقات المشتركة

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق. ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة، بمعالي مسرور بارزاني والوفد المرافق له، متمنياً له طيب الإقامة في زيارته للدولة.

وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، خاصة إقليم كردستان العراق، في مجالات التنمية والاقتصاد، كما تناول اللقاء مناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على المستوى الإقليمي والدولي. من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.