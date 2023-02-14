الأربعاء 15 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنفيذي الشارقة» يصدر قرار سلامة خطوط المواد البترولية

عبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد خلال الاجتماع (وام)
15 فبراير 2023 02:53

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
«اليونيسف» تثمن مساهمة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
«أصدقاء الرضاعة الطبيعية» تناقش تطوير آليات العمل لعام 2023

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش الاجتماع، الموضوعات الحكومية العامة، واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة في مختلف المجالات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن سلامة خطوط أنابيب المواد البترولية والهيدروكربونية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى ضمان وصلاحية خطوط الأنابيب في الإمارة للحد من مخاطر وقوع الحوادث والتهديدات الصحية والبيئية التي قد تنتج عنها.
ويتضمن القرار اختصاصات مجلس النفط لتنفيذ أحكام القرار، والتزامات المشغلين والمخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بضوابط القرار.
واطلع المجلس على تقرير مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في المكسيك، والتي احتفى بها المعرض بالشارقة ومشروعها الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وقدمت الشارقة من خلال جناحها الذي زاره 500 ألف زائر، مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج والجلسات والندوات والأعمال التي تعكس الثقافة الإماراتية وتاريخها وتراثها الكبير، بالإضافة إلى عرض الكثير من الكتب والإصدارات العربية في مختلف صنوف العلم والثقافة.
وقدم جناح الشارقة، خلال مشاركته، 27 فعالية وجلسة ثقافية، بالتعاون مع 23 مؤسسة وهيئة ثقافية وأكاديمية إماراتية، إضافة إلى العروض التراثية والفنية والموسيقية والمسرحية، كما تم اقتناء 4500 كتاب من الكتب المترجمة في جناح الشارقة.

الشارقة
تنفيذي الشارقة
عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
المواد البترولية
آخر الأخبار
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
عربي ودولي
أميركا: الأجسام الطائرة الغامضة لا صله لها بالصين
اليوم 07:25
ماجد السويدي يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للتضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي
اليوم 03:08
ناقلة نفط في البحر الأحمر (أرشيفية)
عربي ودولي
«الحوثي» يهدد الملاحة الدولية بقناتين بحريتين في الحديدة
اليوم 03:07
سعد الحريري خلال فعالية إحياء الذكرى الـ 18 لاغتيال والده (أ ف ب)
عربي ودولي
مئات اللبنانيين يحيون ذكرى اغتيال الحريري
اليوم 03:06
أرشيفية
عربي ودولي
الأمن التونسي يعتقل إرهابياً فاراً من حكم قضائي
اليوم 03:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©