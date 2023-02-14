«تنفيذي الشارقة» يصدر قرار سلامة خطوط المواد البترولية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش الاجتماع، الموضوعات الحكومية العامة، واتخذ حيالها القرارات اللازمة التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز المكانة الرائدة لإمارة الشارقة في مختلف المجالات.

وأصدر المجلس قراراً بشأن سلامة خطوط أنابيب المواد البترولية والهيدروكربونية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى ضمان وصلاحية خطوط الأنابيب في الإمارة للحد من مخاطر وقوع الحوادث والتهديدات الصحية والبيئية التي قد تنتج عنها.

ويتضمن القرار اختصاصات مجلس النفط لتنفيذ أحكام القرار، والتزامات المشغلين والمخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بضوابط القرار.

واطلع المجلس على تقرير مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في المعرض الدولي للكتاب في المكسيك، والتي احتفى بها المعرض بالشارقة ومشروعها الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقدمت الشارقة من خلال جناحها الذي زاره 500 ألف زائر، مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج والجلسات والندوات والأعمال التي تعكس الثقافة الإماراتية وتاريخها وتراثها الكبير، بالإضافة إلى عرض الكثير من الكتب والإصدارات العربية في مختلف صنوف العلم والثقافة.

وقدم جناح الشارقة، خلال مشاركته، 27 فعالية وجلسة ثقافية، بالتعاون مع 23 مؤسسة وهيئة ثقافية وأكاديمية إماراتية، إضافة إلى العروض التراثية والفنية والموسيقية والمسرحية، كما تم اقتناء 4500 كتاب من الكتب المترجمة في جناح الشارقة.