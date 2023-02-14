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عمار النعيمي يبحث تطوير العلاقات مع وزير خارجية كوستاريكا

عمار النعيمي لدى استقباله وزير خارجية كوستاريكا (وام)
15 فبراير 2023 02:53

عجمان (وام) 

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، يرافقه فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة، وألفونسو موريلوا سالاس، القنصل العام، الوزير المستشار لكورستاريكا لدى الدولة، وخوسيه ألبرتو بارانتيس، المساعد الشخصي لوزير الخارجية وشؤون العبادة. ورحب سمو ولي عهد عجمان بمعالي وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية كوستاريكا، وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.
من جانبه، عبّر معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوکو، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة.
حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

عمار النعيمي
الإمارات
كوستاريكا
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