رئيس الباراغواي يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زار فخامة ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، وحرمه السيدة الأولى سيلفانا لوبيز موريرا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقهما سعيد عبدالله سيف جوله القمزي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل فخامته والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول فخامته والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس.