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الإمارات

صقر غباش يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية كوستاريكا

صقر غباش لدى استقباله وزير خارجية كوستاريكا (وام)
15 فبراير 2023 02:53

دبي (وام) 

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التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، بحضور فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى الدولة، والفونسو موريلوا سالاس، القنصل العام، الوزير المستشار لكورستاريكا لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وبحث آفاق الشراكات الثنائية في المجالات كافة السياسية، الاقتصادية، البرلمانية، الثقافية، السياحية، وأهمية تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجال التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارات المتبادلة.
 وأكد معالي صقر غباش عمق علاقات التعاون والصداقة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، وما يجمع البلدين الصديقين من روابط وعلاقات متينة، تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف الصُعد والمجالات، بدعم متواصل من قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقات إلى الأمام في المجالات كافة انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين والشعبين الصديقين. وأكد وزير خارجية كوستاريكا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كوستاريكا
الإمارات
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
القمة العالمية للحكومات
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