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الإمارات

قيادة العمليات المشتركة تعلن عن الشعار الرسمي لـ«الفارس الشهم 2»

قيادة العمليات المشتركة تعلن عن الشعار الرسمي لـ«الفارس الشهم 2»
14 فبراير 2023 23:45

 أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة عن الشعار الرسمي لعملية "الفارس الشهم 2" التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية والهلال الاحمر وموسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وشركة طموح والمكتب الوطني للاعلام وذلك لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

يذكر أن "عملية الفارس الشهم 1" كانت قد نفذت لإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من أفغانستان في عام 2021، وتجسد هذه العمليات الرسالة الإنسانية للإمارات من خلال المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين الذي يؤكد الثوابت الأخلاقية في مجال العمل الإنساني للدولة.

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