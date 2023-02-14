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محمد بن راشد يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية

محمد بن راشد يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية
14 فبراير 2023 23:15

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

ورحّب سموه بمشاركة معالي أحمد أبو الغيط في مستهل اللقاء الذي جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين العربية والدولية، ومساعي الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، حيث أعرب سموه عن تقديره لما تضطلع به الجامعة من جهود في سبيل ترسيخ دعائم اللُحمة العربية وتفعيل قنوات التعاون بين الدول الأعضاء على كافة المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة ويدعم توجهاتها نحو مستقبل واعد تتخطى فيه ما تواجهه الأمة من تحديات وتعينها على تحقيق مكانة متقدمة في ركب التقدم العالمي.

من جانبه، أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثنياً على النموذج التنموي المُلهم الذي تواصل دولة الإمارات تأكيد مقومات نجاحه بالاستثمار في المستقبل والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي ستكون مسؤولة عن تشكيل ملامحه، انطلاقا من رؤية واضحة لمتطلبات التطوير وجهد مستمر هدفه الوصول إلى أرقى المراتب ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد معالي أحمد أبو الغيط تقديره للأهداف التي تسعى القمة العالمية للحكومات لتحقيقها في إطار التركيز على جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل العالم مع التركيز على دور الحكومات في استشراف الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يُذكر أن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شارك في أعمال النسخة العاشرة للقمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها أمس في دبي، متحدثاً ضمن جلسة حملت عنوان "النهضة الرقمية ..الإدارة الحكومية أولا".

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