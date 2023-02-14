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رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان

رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
14 فبراير 2023 20:55

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيق الذي وصل اليوم إلى البلاد في زيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جري في مجلس قصر البحر في أبوظبي - بزيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى دولة الإمارات معرباً عن تمنياته للسودان وشعبه الشقيق تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال اللقاء.. العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان .. صاحب السمو رئيس الدولة على مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في السودان الشقيق.

وأكد سموه في هذا السياق دعم دولة الإمارات مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار. من جانبه عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقدير لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.

حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة

أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

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