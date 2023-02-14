6 نصائح عند استخدام ChatGBT في التعليم

قدّم خبراء التعليم في القمة العالمية للحكومات جملة من النصائح والإرشادات الأولية المتعلقة باستخدام ChatGBT في المدارس والجامعات أبرزها:
1- لا تمعنها تقبلها تعلّم نقاط قوتها وتعرّف على نقاط ضعفها 2- دقّق بالحقائق 3- اجعل المحتوى الذي يقدّمه الذكاء الاصطناعي ملكك عبر الابتكار فيه 4- ارفع معايير الكتابة اليوم ولا مبرر بعد الآن للنصوص السيئة 5- للطلبة: تقنية الذكاء الاصطناعي تتطور سريعاً وChatGBT لن يكون التطبيق الوحيد. بعض التطبيقات ستقدّم محتوى مميز باللغات مثلاً أو الرياضيات، البعض الآخر سيكون محتواه أقل دقة من غيره، لذلك عليهم معرفة ميزات ونواقص المروحة الواسعة من التطبيقات التي ستعلن تباعاً 6- للمعلمين: غيروا طرق التعليم وابتعدوا عن قياس فهم الطلبة عبر كتابة التقارير والمواضيع الإنشائية، والاستعاضة عنها بالمناظرة بين فرق الطلبة، التي ستعزز ليس فقط من قياس معرفتهم، وإنما مقدرتهم على التعاون والعمل كفريق واحد تحقيقاً للهدف النهائي.