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محمد بن راشد: الإمارات حريصة على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

محمد بن راشد خلال اللقاء
14 فبراير 2023 19:37

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

ورحّب سموه بمعالي جاسم البديوي، مهنئاً إياه بتولي مهام منصبه أميناً عاماً لمجلس التعاون منذ مطلع فبراير الجاري، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل ومضافرة الجهود وفق رؤى وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح العليا المشتركة لدول المجلس، ويرسّخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -خلال اللقاء- حرص دولة الإمارات على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وبما يدعم مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي ويكفل لشعوبها مزيدا من أسباب التقدم والازدهار ويدعم تطلعاتها وخططها التنموية الطموحة، كما أكد سموه أهمية دفع التنسيق الخليجي إلى مستويات أرقى خاصة على صعيد تبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وإيجاد المقومات المحفزة للطاقات الخليجية الشابة، والاستثمار في إعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير في المنطقة.

من جانبه، أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تقديره للدور المحوري والمؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها الريادية وإنجازاتها المُلهمة في مجالات التطوير المختلفة، وفي مقدمتها تطوير العمل الحكومي والذي تعد القمة العالمية للحكومات، خير تجسيد لما حققته دولة الإمارات من تقدم في هذا المجال ما أهلها لقيادة حوار عالمي هدفه إشراك الحكومات حول العالم في إيجاد الحلول الفعالة والمبتكرة لمجمل التحديات الراهنة التي تواجهها البشرية، وكذلك لما يمكن أن يحمله المستقبل من تحديات لتفاديها وفرص لحسن الاستفادة منها.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

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