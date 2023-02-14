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المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لهيئة أبوظبي للإسكان

حمد حارب المهيري
14 فبراير 2023 18:13

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين حمد حارب المهيري مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للإسكان، وفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجلس التنفيذي
إمارة أبوظبي
هيئة أبوظبي للإسكان
حمد حارب المهيري
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