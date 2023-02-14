الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق اقصى الغرب، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً صباح الخميس.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يضطرب غرباً صباح الخميس ويحدث المد الأول عند الساعة 22:37 والمد الثاني عند الساعة 07:54 والجزر الأول عند الساعة 23:34 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 18:46 والمد الثاني عند الساعة 04:07 والجزر الاول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.