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الإمارات

في وداعه حمدان بن محمد ..الرئيس المصري يغادر البلاد بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومات

السيسي
14 فبراير 2023 15:00

 غادر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، صباح اليوم، البلاد في ختام زيارة عمل ترأس خلالها وفد مصر، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023، حيث كان في مقدمة مودّعي فخامته في مطار دبي الدولي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

كما كان في وداع فخامته، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام.

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