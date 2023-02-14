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إنجاز عدد من المداخل والمخارج على شارع سلامة بنت بطي في مدينة زايد

إنجاز عدد من المداخل والمخارج على شارع سلامة بنت بطي في مدينة زايد
14 فبراير 2023 13:11

أنجزت بلدية منطقة الظفرة عدداً من المداخل والمخارج على شارع الشيخة سلامة بنت بطي في مدينة زايد، بهدف تخفيف الضغط على الإشارات المرورية وتسهيل دخول وخروج المركبات بشكل أفضل وتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة المرورية للمشاة بما يسمح لهم بعبور الإشارة الضوئية بشكل آمن.

كما أعادت تخطيط جميع التقاطعات الضوئية لتعزيز ورفع كفاءة التقاطعات، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتقوم البلدية بأعمال تحسين تقاطع شارع محمد خلف المزروعي مع شارع الشيخة سلامة بنت بطي لرفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات.

وترتبط مدن منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة وفق أعلى المعايير العالمية للسلامة المرورية مزودة بالإضاءة والجسور لتسهيل انسياب الحركة المرورية.

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