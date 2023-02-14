تواصل فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات
خلال أعمال اليوم الأول من فعاليات القمة العالمية للحكومات
14 فبراير 2023 09:28
انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
تجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم. وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.
وناقش قادة بارزون في اليوم الأول من القمة العالمية في دبي، تحولات العقد الماضي، والتنبؤات للعقد القادم، وأهمية الوحدة العالمية لمستقبل أفضل للجميع.