فاطمة بنت مبارك وسلامة بنت حمدان تتقبلان تعازي حرم الرئيس المصري في وفاة الشيخة مريم الفلاسي

أبوظبي (وام)

تقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وسمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة، التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي، من السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأعربت حرم الرئيس المصري - خلال مجلس العزاء الذي جرى في قصر البحر - عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الفقيدة وعائلتها، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. حضر اللقاء عدد من الشيخات والمسؤولات.