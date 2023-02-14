إطلاق المؤتمر الرقابي الأول 16 فبراير بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنظم هيئة الشارقة للتعليم الخاص في 16 من فبراير الجاري «المؤتمر الرقابي الأول» والذي يأتي انسجاماً مع رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة الشارقة وتطوير عملياتها الرقابية بكافة أنواعها وأدواتها.

يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة وفنلندا، كما يستضيف الحدث رواد العمل الرقابي في مختلف القطاعات والهيئات، وينظم أربع جلسات حوارية متخصصة في مجال الممارسات الرقابية، لاستعراض حزمة من النماذج الناجحة لمشاريع ومبادرات حول أفضل الممارسات الرقابية التي تقود إلى تطوير آليات العمل الرقابي في المؤسسات التعليمية، خروجاً بعدد من التوصيات.

وقال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «إن قطاع التعليم شهد إنجازات نوعية نتيجة الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، مؤكداً أن تنظيم المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية ورسالة الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة حياة الطلبة، والارتقاء بمنظومة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة الشارقة وتطوير جودة وكفاءة كافة الإجراءات والممارسات الرقابية للوصول إلى تحقيق البيئات التعليمية الآمنة والجاذبة للطلبة والعاملين وأولياء الأمور، بما يسهم في تجويد أدوات الميدان التربوي، وضمان تحقيق مخرجات إيجابية ذات قيمة مضافة لواقع المؤسسات التعليمية الخاصة».

وأضاف: «أن المؤتمر يستهدف تعزيز الدعم والتعاون والتنسيق في الرقابة على المؤسسات التعليمية لتأسيس شراكات استراتيجية منظمة لتبادل الخبرات والممارسات المتميزة، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والمشاريع البحثية بغرض ابتكار أساليب وحلول رقابية متطورة تنسجم مع المستجدات التي بشهدها القطاع التعليمي عالمياً، فضلاً عن نشر وتكريس ثقافة الرقابة على المؤسسات التعليمية بغية رفع أداء الأفراد والإدارات والمؤسسات التعليمية عموماً.

4 محاور

يشهد المؤتمر تنظيم جلسات عمل ضمن 4 محاور، يحمل المحور الأول عنوان «التأثير الإيجابي للأزمات والتحديات على العمليات الرقابية وتطورها»،أما المحور الثاني فيتناول«توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الذكية الحديثة في تطوير العمليات الرقابية»، فيما تنطلق الجلسة الثانية ضمن محور«الأدوار الرقابية و أهميتها في تنظيم و ضبط المؤسسات و السلوك المهني للمراقب»، بينما يختتم المؤتمر أعماله بمحور«أفضل الممارسات والتجارب المتميزة التي كان لها أثر إيجابي في امتثال المؤسسات التعليمية و تأثيرها في ضبط وتطوير البيئات التعليمية».

