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الإمارات

وفد من «الخارجية» يزور باريس لبحث التعاون الثلاثي مع فرنسا والهند

سعيد مبارك الهاجري خلال اللقاء (وام)
14 فبراير 2023 04:32

باريس (وام)

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قام وفد برئاسة سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، تمّ خلالها عقد الاجتماع الفني الثاني الخاص بالتعاون الثلاثي الإماراتي - الفرنسي - الهندي.  وجرى الاجتماع بمشاركة الهاجري وكل من آن - ماري ديسكوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، وفيناي كواترا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، حيث تمّ تبني خارطة الطريق الخاصة بالتعاون الثلاثي، إضافة إلى مناقشة المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة في إطار هذا التعاون.  وخلال الزيارة التقى الهاجري مع برونو بيريرا دا سيلفا، مستشار وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيليب غواتير، المدير العام لجمعية أرباب العمل الفرنسية «MEDEF International»، وبحث مع الطرفين سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الفرنسية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التجارة والاستثمار، والطيران، والطاقة والهيدروجين الأخضر، والصحة.

الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
فرنسا
الهند
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