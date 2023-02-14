سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء اليمن

أبوظبي (وام)

التقى محمد حمد الزعابي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية، معالي الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن الشقيق، في قصر معاشيق، وذلك عقب تسليمه أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد التعاون وتطوير آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في الصُعد كافة.

كما جرى التطرق إلى مستجدات الوضع على الساحة اليمنية، والجهود الإقليمية والدولية لاستعادة مسار العملية السياسية الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم للأزمة اليمنية. ورحب معاليه بالسفير الزعابي وتمنّى له التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.من جانبه، أكد السفير حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يسهم في دعم أواصر الأخوة والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.